Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 13 dicembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Ecco i numeri e le combinazioni vincenti delle estrazioni di oggi, sabato 13 dicembre 2025, per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Le giocate sono aperte fino alle 19:30. Ricordiamo che nell’estrazione di ieri, 12 dicembre, non sono stati centrati né 6 né 5+ nel SuperEnalotto.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (103) 46 (97) 56 (62) 78 (61) 5 (55) Cagliari: 19 (85) 72 (81) 2 (78) 55 (77) 40 (62) Firenze: 42 (134) 63 (70) 65 (70) 37 (58) 16 (57) Genova: 73 (90) 52 (76) 30 (68) 34 (64) 5 (59) Milano: 73 (66) 50 (63) 36 (61) 4 (59) 44 (57) Napoli: 58 (87) 37 (70) 3 (51) 32 (50) 19 (47) Palermo: 16 (68) 5 (66) 36 (58) 15 (54) 52 (53) Roma: 6 (71) 26 (59) 64 (53) 36 (48) 69 (48) Torino: 88 (86) 89 (85) 57 (77) 18 (73) 82 (71) Venezia: 71 (92) 12 (61) 83 (55) 35 (50) 24 (49) Nazionale: 59 (123) 35 (117) 6 (77) 37 (66) 29 (58).

