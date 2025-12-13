Lotta all’immigrazione clandestina Piantedosi | Con i nuovi regolamenti Ue stop a sentenze fantasiose

Il ministro Piantedosi annuncia nuove misure europee per contrastare l’immigrazione clandestina, sottolineando l’intenzione di porre fine a decisioni giudiziarie considerate infondate. La questione dell’immigrazione irregolare e dei rimpatri continua a essere al centro del dibattito pubblico in Italia, richiedendo interventi coordinati a livello europeo.

I temi dell’immigrazione irregolare e dei rimpatri occupa da anni il dibattito pubblico e televisivo italiano. Ed è proprio ad Atreju che sono stati discussi i piani del governo italiano, per garantire la sicurezza nazionale, nel panel intitolato “Lotta ai trafficanti, frontiere più sicuro”. Sono intervenuti il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la deputata di FdI Sara Kelany, il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner, il ministro delle migrazioni greco Athanasios Plevris. Il dibattito è stato introdotto da Alessandro Ciriani, eurodeputato di FdI, mentre a moderare la conversazione è stato il giornalista Gabriele Barberis. Secoloditalia.it

Piantedosi avverte: "Dietro le piazze vecchi nostalgici della lotta armata"

Allarme di Piantedosi: "Indagini sulle proteste pro Pal, presenti nostalgici della lotta armata" - Manifestazioni pro Pal al vaglio per capire se esiste una regia dietro i disordini: questo quanto confermato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Avevamo detto che avremmo stravolto i pronostici anche nella lotta all'immigrazione clandestina. I centri in Albania funzioneranno. È una promessa che manterremo. La svolta è vicina". (Fratelli d'Italia. X, 8 dicembre).

