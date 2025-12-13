Il "Grande Ospedale della Malpensa" si svela. A Malpensafiere si è svolta la presentazione del progetto della nuova struttura ospedaliera che unirà i nosocomi di Busto Arsizio e Gallarate, servendo un potenziale bacino d’utenza di circa 450mila abitanti. Il progetto vincitore è stato realizzato da Zaha Hadid Architects, che ha superato gli altri quattro finalisti. Uno studio internazionale prestigioso, con sede a Londra, che ha realizzato a Milano le residenze di CityLife e il grattacielo Generali e a Roma il museo Maxxi. È risultata vincente la scelta dell’integrazione tra nuove tecnologie, efficienza ed efficacia operativa, in grado di soddisfare alcuni obiettivi importanti: dare risposte concrete alla crescente domanda sanitaria della Regione, affiancare a tecnologie mediche avanzate un design centrato sulla persona e assicurare agli utenti di riferimento l’accesso a servizi clinico-assistenziali di alta qualità. Ilgiorno.it

L’ospedale della Malpensa. Svelato il polo sanitario: "Una svolta epocale" - La nuova struttura sostenibile e innovativa sostituirà quelle di Busto e Gallarate. ilgiorno.it