L’OR ha sete di punti Ma a Pordenone sarà dura

Impegno esterno per l’Olimpia Regium (13), in campo alle 16 a Pordenone (18) nella terzultima giornata d’andata di Serie A2 Elite. Archiviata la sconfitta interna col fanalino MestreFenice, arrivata dopo tante occasioni da rete non concretizzate, Fation Halitjaha (foto) e compagni hanno bisogno di far punti su un campo difficile, contro una squadra che segna tanto (41 reti all’attivo) ma che nella retroguardia concede qualcosa (40 i gol subiti, quarto peggior score del raggruppamento). In Serie B il Bagnolo (11) prova a ripartire: dopo la pesante sconfitta casalinga col Balca Poggese, che ha interrotto la serie positiva, i gialloneri fanno visita all’Italgronda Prato (11), con cui divide il sesto posto, e vuole mettere nel mirino la zona playoff, distante 2 punti. Sport.quotidiano.net

