L' opposizione attacca | Lottizzazione in via Tiziano l' assessore Lucherini non ha rispettato gli impegni presi

In vista della prossima seduta del Consiglio comunale, i consiglieri di opposizione sollevano dubbi e critiche riguardo alla lottizzazione in via Tiziano Vecellio, accusando l'assessore Lucherini di non aver rispettato gli impegni presi. La discussione si concentra sull’adozione del piano di lottizzazione previsto per giovedì 18 dicembre.

