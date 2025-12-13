L' opera cult Notre Dame de Paris torna in Italia e fa tappa nel 2026 anche all' Arena di Verona

L’opera popolare più esportata al mondo, “Notre Dame de Paris”, è pronta a tornare nei teatri italiani con una nuova grande tournée che partirà il 26 febbraio 2026. Tra le tappe più attese spicca l’Arena di Verona, dove lo spettacolo andrà in scena dall’1 al 4 ottobre 2026, confermandosi uno. Veronasera.it Torna a Napoli «Notre Dame de Paris» di Riccardo Cocciante: «La mia opera pop ormai è un classico» - È una neverending story, un classico dello spettacolo contemporaneo, capace di inanellare record continui: «In un momento che ci ha insegnato a consumare tutto in fretta, che ... ilmattino.it

Notre Dame de Paris, svelato il cast della nuova tournée: tornano Giò Di Tonno, Matteucci e Galatone, Elhaida Dani è Esmeralda - La lunga cavalcata verso il 25esimo anniversario dell'opera di Cocciante farà tappa anche a Bari a novembre 2026. lagazzettadelmezzogiorno.it

