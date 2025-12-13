L’Onu vuole Di Maio come Coordinatore speciale in medio oriente C’è l’ok del governo

L'Onu valuta Di Maio come possibile Coordinatore speciale in Medio Oriente, con il supporto del governo italiano. In attesa di conferme, si prospetta un ruolo di rilievo per l'ex ministro, mentre Tony Blair resta in lista come candidato alternativo. La notizia segnala un'importante evoluzione nelle dinamiche diplomatiche internazionali.

