L'Onu ha chiesto a Luigi Di Maio di diventare il nuovo Coordinatore per la pace in Medio Oriente
L'Onu ha proposto a Luigi Di Maio come possibile nuovo Coordinatore per la pace in Medio Oriente. L'ex ministro italiano si prepara a un incarico di rilievo internazionale, diventando il principale candidato per guidare il processo di pace nella regione. Questa nomina rappresenterebbe un importante passo nel percorso di diplomazia e risoluzione dei conflitti in Medio Oriente.
L'ex ministro Luigi Di Maio va verso un nuovo incarico, questa volta con le Nazioni unite: sarebbe il primo candidato per il ruolo di coordinatore speciale dell'Onu per il processo di pace in Medio Oriente. Ci sarebbe già il via libera di tutte le parti in causa, incluso il governo Meloni. Di Maio così dovrebbe gestire i soggetti legati all'Onu che si occupano, tra le altre cose, del piano Trump per Gaza. Fanpage.it
