L’offensiva israeliana in Cisgiordania e il segnale politico dietro i raid contro le Università

Le recenti incursioni delle forze israeliane nelle università di Birzeit e al-Quds rappresentano un gesto politico significativo, oltre a un’azione di sicurezza. Questi raid simultanei evidenziano le tensioni crescenti nella regione e il messaggio inviato alle istituzioni accademiche e alla comunità internazionale, riflettendo la complessità del conflitto in Cisgiordania.

Le incursioni simultanee delle forze israeliane nelle università di Birzeit e al-Quds raccontano più di un semplice aumento delle operazioni di sicurezza in Cisgiordania. Colpire il cuore accademico palestinese significa toccare uno dei pochi spazi rimasti per organizzazione civile, dissenso politico e identità nazionale. In un contesto già segnato dall’offensiva a Gaza, dall’escalation settentrionale con il Libano e dal deterioramento della situazione interna in Cisgiordania, l’azione ha un chiaro valore politico. Gli arresti e la pressione sugli spazi civili. All’alba del 9 dicembre i militari israeliani hanno fatto irruzione nel campus di Birzeit, arrestando sei membri del personale di sicurezza. It.insideover.com

