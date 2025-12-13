Locatelli inamovibile accanto a lui è ballottaggio in corso per l’altro posto in mediana | chi potrebbe giocare domani sera

In vista della partita di domani sera, Locatelli è ormai certo di partire dal primo minuto come punto di riferimento a centrocampo. Resta ancora aperto il duello per l’altro ruolo in mediana, con diverse possibilità in lizza. La sfida tra i vari candidati tiene banco alla vigilia, rendendo incerta la formazione ufficiale.

Locatelli la certezza in mezzo al campo per guidare la manovra, ballottaggio serrato per l’altro posto che tiene banco alla vigilia. La sfida del Dall’Ara contro il  Bologna  si profila come uno snodo cruciale per il cammino della  Juventus  di  Luciano Spalletti, chiamata a dare risposte concrete dopo un periodo di alti e bassi. Se in difesa le scelte sembrano ormai indirizzate verso l’inedita soluzione di Koopmeiners arretrato, è a centrocampo che si concentrano le maggiori attenzioni tattiche della vigilia. Secondo quanto riportato con decisione dal  Corriere dello Sport, c’è un punto fermo da cui il tecnico di Certaldo non ha alcuna intenzione di prescindere:  Manuel Locatelli. Juventusnews24.com

