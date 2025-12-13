L’obiettivo è incrementare il riciclo Aiuta l’economia e riduce lo smog

L'incremento del riciclo rappresenta un passo fondamentale per sostenere l'economia e ridurre l'inquinamento atmosferico. La crescente disponibilità di dati sul ciclo dei rifiuti, ampliata annualmente, si rivela uno strumento cruciale per operatori economici e istituzioni nel monitoraggio e ottimizzazione delle pratiche di gestione dei rifiuti.

"La disponibilità dei dati sul ciclo dei rifiuti che viene ampliata ogni anno ed è strumento essenziale per gli operatori economici ed il Ministero". Così Stefano Laporta, presidente Ispra, ha presentato la XXVII edizione del rapporto rifiuti. "Gli indicatori permettono di poter vedere gli obiettivi europei fissati al caso del 24% di economica circolare rispetto all'11,8% attuale. Questa è la chiave per ridurre la dipendenza dai paesi terzi per creare un modello più sostenibile e competitivo. Il nostro obiettivo è rendere l'Europa leader dell'economia circolare. Con il Circular Economy Act si avrà una maggiore offerta stimolando la domanda di materie prime seconda con libera circolazione di questi prodotti".