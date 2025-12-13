Lo striscione al Liceo | l’ignoranza che sporca la memoria e i valori

Lo striscione esposto al Liceo ha suscitato una forte reazione, evidenziando come il limite tra libertà di espressione e rispetto dei valori possa essere facilmente superato. Un episodio che, nato con intenti nobili, rischia di degenerare, riflettendo sull'importanza di preservare i principi fondamentali e di evitare comportamenti che offendono la memoria e i valori condivisi.

Tempo di lettura: 2 minuti Un evento nato con uno spirito preciso e con uno scopo nobile che rischia di saltare perchè, come spesso accade, il limite viene superato e le cose subiscono trasformazioni, il più delle volte prendendo una piega deprecabile. Lo striscione apparso di fronte al Liceo Rummo non rappresenta la goliardata di un gruppo, figlia di un antico confronto tra scuole a Benevento, quello tra Classico e Scientifico. E' uno schiaffo a un'idea, alla memoria, alla cultura, al ricordo di una persona che non c'è, la professoressa Rita Severino, che tutto ha insegnato ai propri studenti meno che promuovere omofobia e volgarità sparse.