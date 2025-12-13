Lo Stato deve assumersi la responsabilità di tutelare il patrimonio immobiliare e garantire la legalità nel settore edilizio. La lotta contro gli abusivi è fondamentale per preservare l'ordine pubblico e prevenire il degrado urbano, tutelando così i cittadini onesti e il rispetto delle normative vigenti.

Caro Dr Feltri, saltuariamente seguo Fuori dal coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete Quattro. Una buona parte del programma è dedicata alle case occupate e ciò che vedo e sento provoca in me un sentimento di profonda indignazione e di rabbia impotente. In Italia, e mi risulta anche in altre nazioni come la Spagna, è presente questa situazione. Gli occupanti, alle ripetute legittime richieste dei proprietari, che a volte non dispongono di altra abitazione, rispondono spesso con arroganza, disprezzo e talvolta arrivano alla violenza. In uno stato di diritto e a dispetto della Costituzione mi chiedo come sia possibile tutto questo. Ilgiornale.it

Lo Stato difenda le case dagli abusivi - occupanti, alle ripetute legittime richieste dei proprietari, che a volte non dispongono di altra abitazione, rispondono spesso con arroganza, disprezzo e talvolta arrivano alla violenza. msn.com