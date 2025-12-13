Lo staff di Giustarini Tre tenenti e Geraci sarà collaboratore

Lo staff di Giustarini si arricchisce con l'ingresso di tre tenenti e di Geraci come collaboratore. Una squadra giovane, ma con membri che vantano un’esperienza pluriennale nel Palio, garantendo così entusiasmo e competenza per affrontare le sfide della prossima edizione.

Una squadra giovane ma anche composta da chi ha vissuto tante fasi del Palio per cui ’porta’ esperienza. E’ quella che affiancherà il capitano del Nicchio Fabio Giustarini, fresco di elezione, nel prossimo triennio ’debuttando’ nel Palio dell’Assunta, scontata la squalifica a luglio. I nomi sono stati annunciati ieri sera dal capitano dei Pispini nel corso dell’assemblea, successiva all’insediamento nella chiesa di Santo Spirito. Iniziamo dai mangini. Giustarini ha scelto Andrea Tiribocchi, che era stato tra l’altro suo tenente anche all’inizio degli anni 2000. Peraltro insieme ad un altro nome che il capitano vittorioso il 16 agosto 1998, ultima Carriera conquistata dalla Contrada, ha adesso inserito nello staff ma come collaboratore. Lanazione.it

