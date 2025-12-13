Lo sport come motore di inclusione | i cortometraggi dell’Atletico Madrid protagonisti della rassegna ‘Short e Smart’

Lo sport come strumento di inclusione sociale è il tema centrale dei cortometraggi dell’Atletico Madrid protagonisti della rassegna ‘Short e Smart’ a Milano. Promossa da Samsung Electronics Italia e curata da Massimiliano Finazzer Flory, l’evento unisce cinema, tecnologia e interventi dedicati a valorizzare il ruolo sociale dello sport attraverso narrazioni coinvolgenti.

Milano, 13 dicembre 2025 – Terzo appuntamento di “ Short & Smart ”, la rassegna promossa da Samsung Electronics Italia e curata da Massimiliano Finazzer Flory che unisce cinema, tecnologia e persone. L’evento,  intitolato “Sotto l’albero”, si terrà lunedì 15 dicembre alla Samsung Smart Arena di Milano (via Mike Bongiorno, 9) e sarà dedicato allo sport come motore di inclusione e progresso sociale.   Protagonista della serata sarà l’Atletico Madrid, celebre per i suoi successi e riconosciuto anche per la capacità di affrontare temi ad alto impatto sociale attraverso produzioni audiovisive dal forte valore narrativo. Ilgiorno.it

