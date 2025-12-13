Lo spettacolo per pochi Numeri in netto calo | Incide la concorrenza

Il panorama cinematografico italiano sta attraversando un periodo di difficoltà, con cali significativi negli spettatori e sale sempre più vuote. Matteo Bernardini, direttore del Cinema Italia a Sarzana, analizza le cause di questa crisi, evidenziando come la crescente concorrenza e altri fattori stiano influenzando negativamente il settore, sottolineando l'importanza di una riflessione collettiva.

"Vedere le sale cinematografiche vuote è sempre triste. E’ una sconfitta di tutti". L’amara riflessione è di Matteo Bernardini direttore del Cinema Italia a Sarzana. Il mercato cinematografico è in crisi: fare film costa e nelle sale solo pochi titoli riescono ancora ad attirare i grandi numeri, necessari per occupare tutti i posti a sedere. A questa crisi generale del settore si è aggiunto l’ effetto Covid: sempre più persone preferiscono passare una serata sul proprio divano di casa divorando l’ultimissima serie Tv sfornata da una delle molteplici piattaforme streaming. E così, giorno dopo giorno, la coperta si accorcia e chi gestisce questi importanti presidi di intrattenimento, socialità e cultura si ritrova con l’acqua alla gola barcamenandosi tra rincari, stipendi e conti da far quadrare ogni fine del mese. Lanazione.it

