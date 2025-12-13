Lo show dei trecento atleti di pattinaggio anticipa l’intitolazione del playhall all' ex sindaco Pironi

Il Comune di Riccione prepara un evento speciale con 300 atleti di pattinaggio, anticipando l’intitolazione del Playhall all’ex sindaco Pironi. Un pomeriggio all’insegna di sport, spettacolo e valori civili, in vista della cerimonia prevista per domenica 21 dicembre, che celebrerà l’impegno e la memoria di una figura importante per la comunità.

