Lo show dei trecento atleti di pattinaggio anticipa l’intitolazione del playhall all' ex sindaco Pironi
Il Comune di Riccione prepara un evento speciale con 300 atleti di pattinaggio, anticipando l’intitolazione del Playhall all’ex sindaco Pironi. Un pomeriggio all’insegna di sport, spettacolo e valori civili, in vista della cerimonia prevista per domenica 21 dicembre, che celebrerà l’impegno e la memoria di una figura importante per la comunità.
Il Comune di Riccione annuncia un pomeriggio di sport, spettacolo e profondo significato civile in vista di domenica 21 dicembre al Playhall di viale Carpi. Il Palazzetto sarà il teatro di un doppio, emozionante evento: il grande show natalizio del Pattinaggio Riccione e, a seguire, la solenne. Riminitoday.it
