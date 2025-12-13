Lo show dei trecento atleti di pattinaggio anticipa l’intitolazione del playhall all' ex sindaco Pironi

Il Comune di Riccione si prepara a un evento speciale con lo show di trecento atleti di pattinaggio, in occasione dell’intitolazione del Playhall all’ex sindaco Pironi. Un pomeriggio di sport, spettacolo e valore civico, che anticipa la cerimonia prevista per domenica 21 dicembre, celebrando l’impegno e la figura di Pironi nella comunità locale.

Il Comune di Riccione annuncia un pomeriggio di sport, spettacolo e profondo significato civile in vista di domenica 21 dicembre al Playhall di viale Carpi. Il Palazzetto sarà il teatro di un doppio, emozionante evento: il grande show natalizio del Pattinaggio Riccione e, a seguire, la solenne. Riminitoday.it Lo show di trecento pattinatori al palazzetto intitolato a Pironi - Domenica la cerimonia e lo spettacolo dedicati all’ex sindaco morto con i ragazzi del Centro21. msn.com

Lo show dei 300 atleti del Pattinaggio Riccione e l'intitolazione del PlayHall - L’evento avrà inizio alle 15:30 e vedrà esibirsi i 300 atleti della storica società riccionese in uno spettacolo dedicato ai grandi musical e artisti della scena musicale internazionale. newsrimini.it

