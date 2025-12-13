Lo sfogo di una residente | Non riesco più a dormire i tir con bilici e frigo sostano davanti a casa mia
Tonella Venturi, residente a Longiano, denuncia i disagi causati dalla sosta notturna di tir e bilici davanti alla sua casa lungo la via Emilia. La presenza dei veicoli, spesso con motori accesi, rende difficile il riposo e compromette la tranquillità domestica, creando una situazione insostenibile per la donna.
