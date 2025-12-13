ll provveditore difende i docenti | Scelte per il bene degli alunni Rispettiamo i valori spirituali

Il provveditore agli studi Daniele Cottafavi si pronuncia sulla vicenda dei canti natalizi modificati alla scuola ’San Giovanni Bosco’, sottolineando che ogni decisione è volta al rispetto dei valori spirituali e al benessere degli studenti. La sua posizione intende difendere le scelte degli insegnanti, evidenziando l’importanza di un approccio inclusivo e rispettoso delle diverse religioni.

"Ogni scelta è finalizzata al bene degli studenti". Il provveditore agli studi Daniele Cottafavi difende l'operato degli insegnanti della scuola 'San Giovanni Bosco' sul caso dei canti natalizi modificati per non offendere le altre religioni. "Ritengo opportuno intervenire sul dibattito che si è aperto in questi giorni con l'intento di riportare la questione nella corretta prospettiva, e cercare di ridare serenità al confronto nel rispetto di tutte le posizioni e le sensibilità", premette il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale che ha anche una doppia veste – in questo caso anche 'scomoda' – di essere un diacono.

