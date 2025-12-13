ll Comune incontra gli esercenti del viale | chiarezza su dehors mobilità e sosta

Giovedì scorso, il Comune di Jesi ha organizzato un incontro con le associazioni di categoria e gli operatori di Viale della. Le assessore Marguccio e Melappioni hanno affrontato temi come dehors, mobilità e sosta, con l'obiettivo di chiarire questioni e promuovere un dialogo costruttivo per lo sviluppo del quartiere.

JESI - Si è tenuto giovedì scorso un incontro tra le assessore al commercio e ai lavori pubblici del comune di Jesi, Emanuela Marguccio e Valeria Melappioni, con i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato e operatori di esercizi pubblici di Viale della.

