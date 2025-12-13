Liverpool Brighton 2-0 la vittoria con l’Inter ha sbloccato i Reds? Ecco com’è andata

Nel match di oggi in Premier League, Liverpool ha conquistato una vittoria per 2-0 contro Brighton. Dopo il successo contro l’Inter, i Reds sembrano aver ritrovato fiducia e slancio. Ecco un’analisi di come si è sviluppata la gara e le possibili conseguenze di questo risultato.

Inter News 24 la sfida di oggi in Premier League. Il Liverpool sembra aver definitivamente voltato pagina. Dopo aver sbloccato la propria stagione europea superando l’Inter in Champions League, la formazione guidata da Arne Slot ha concesso il bis in Premier League, superando il Brighton per 2-0 tra le mura amiche di Anfield. Mattatore assoluto della serata è stato Hugo Ekitiké: il giovane attaccante francese ha firmato una doppietta pesantissima. Ma la scena se l’è presa anche Mohamed Salah. La leggenda egiziana, inizialmente in panchina, è stata chiamata in causa già al 26? per rilevare l’infortunato difensore Joe Gomez. Internews24.com Il Liverpool ritrova Salah e batte il Brighton. Il Chelsea riparte nel segno di Palmer - Ekitiké va a segno dopo 46 secondi e trova il raddoppio su assist di Momo, tornato in campo dopo la tregua con Slot. msn.com

Dall'Inter al Brighton, seconda vittoria di fila per il Liverpool. E Salah torna in campo: standing ovation di Anfield e assist

Il Guardian racconta Liverpool-Brighton e l'apporto di Salah alla vittoria con l'assist del secondo gol: "Il comportamento del Liverpool, dell'allenatore e del giocatore ha mostrato la capacità di andare oltre un episodio poco edificante"

Liverpool-Brighton, Salah torna in campo ad Anfield: l'ovazione del pubblico.

