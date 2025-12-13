LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | Sommariva avanza ai quarti di finale maschili ora tocca al femminile!

Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di Snowboardcross a Cervinia 2025. Dopo le prime eliminazioni, Sommariva si qualifica ai quarti di finale maschili. Ora si prosegue con le gare femminili: restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI DI FINALE FEMMINILI 11.52 Giornata difficile per gli azzurri, con Visintin che esce subito e con il solo Sommariva che passa ai quarti di finale. Adesso tocca ai quarti di finale femminili! 11.51 Niente da fare per Leoni, che arriva ultimo: passano Surget e Moffat. 11.50 Passano Lambert e Koblet! Leoni gareggia per raggiungerli ai quarti di finale: lo farà nella stessa batteria dello svizzero Jud, il francese Surget e il canadese Moffatt. 11.49 Attenzione, decisione che verrà presa con l’ausilio della tecnologia visto che gli snowboarder sono arrivati insieme, al photofinish. Oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: debutto stagionale per Michela Moioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ... oasport.it

Snowboardcross oggi in tv, Cervinia 2025: orario, programma, streaming - Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. oasport.it