LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | secondo posto per Moioli! La giovane Francesia Boirai chiude settima al via le finali maschili

Segui in tempo reale le emozioni del Snowboardcross a Cervinia 2025. La competizione prosegue con Moioli che conquista il secondo posto e la giovane Francesia Boirai che chiude al settimo. Sono già partite le finali maschili, con Aidan Chollet in testa. Resta aggiornato su tutte le tappe e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 I fratelli Chollet sono avanti, con Aidan al momento primo. Inseguono gli avversari. 12.53 La Francia cerca la doppietta con Aidan e Jonas Chollet, mentre l’australiano Lambert e il tedesco Noerl cercheranno di impedirlo. 12.52 Quinto Ulbricht! Il photofinish da ragione al tedesco che per pochissimo termina la gara primo davanti a Tomas, che chiude il weekend al sesto posto! 12.51 Surget arriva ottavo rischiando di cadere, nel tentativo di recuperare terreno. Niente da fare anche per Grondin che ha subito la rimonta di Tomas e Ulbricht che vanno al photofinish. Oasport.it LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: debutto stagionale per Michela Moioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ... oasport.it Snowboardcross oggi in tv, Cervinia 2025: orario, programma, streaming - Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. oasport.it

I valdostani Lisa Francesia Boirai e Matteo Rezzoli hanno superato le qualifiche dello snowboardcross di Coppa del Mondo di Cervinia. #gazzettamatin #sbx #FISWorldCup #cervinia #lisafrancesiaboirai #MatteoRezzoli - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di snowboard cross a Breuil-Cervinia: oggila presentazione degli atleti e la consegna dei pettorali. #valledaosta #news #snowboardcross #breuilcervinia x.com

© Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: secondo posto per Moioli! La giovane Francesia Boirai chiude settima, al via le finali maschili

FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025

Video FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025 Video FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025