LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | Morai in finale! Al via le semifinali maschili non ci sono azzurri

Segui in tempo reale le emozioni del Live Snowboardcross a Cervinia 2025. Le semifinali maschili sono al via, con Morai in finale e i favoritissimi francesi Tomas e Surget pronti a contendersi la vittoria. Resta aggiornato per non perdere nessun dettaglio di questa competizione avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Vediamo se la finale maschile sarà tutta francese con Tomas e Surget che vogliono raggiungere i connazionali. Ad impedirglielo ci sono l’australiano Lambert e il tedesco Noerl. 12.34 Doppietta francese con Aidan e Jonas Chollet che passano in finale, mentre Ulbritcht e Grodin gareggeranno nella finalina. 12.33 Inizia la prima semifinale maschile con Grondin, Ulbricht e i francesi Chollet Aidan e Jonas. SEMIFINALI MASCHILI 12.32 Siegenthaler vince la batteria e passa in finale, insieme a Baff che passa come seconda. Zerkhold e Nirani-Pereira parteciperanno alla finalina. Oasport.it

