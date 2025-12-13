LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | Moioli cerca la vittoria all’esordio stagionale! la Francia cerca la doppietta nella gara maschile

Segui in tempo reale la gara di Snowboardcross a Cervinia 2025, con Moioli alla ricerca della vittoria nell’esordio stagionale. La competizione maschile si preannuncia intensa, con la Francia in cerca di una doppietta. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi e l’entusiasmo di questa emozionante manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Gruppo ben unito in partenza, con Casta avanti. 12.45 Inizia la finalissima, forza Michela!! 12.44 La nostra campionessa olimpica nel 2018 lotterà per il primo posto con Casta, Siegenthaler e Baff! 12.43 Tocca a Michela Morioli, che darà tutto quello che ha per portare a casa il massimo risultato possibile! 12.41 Inizia abbastanza bene Francesia Boirai che però nella metà gara perde troppo terreno rispetto a Samkova e Zerkhold che terminano questo weekend rispettivamente quinta e sesta. Settimo posto per l’azzurra che può ritenersi comunque molto soddisfatta! 12. Oasport.it

