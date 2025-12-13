LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | caduta e ansia per Tommaso Leoni!

Segui in tempo reale gli sviluppi della competizione di Snowboardcross a Cervinia 2025. La giornata è segnata da un incidente che ha coinvolto Tommaso Leoni, suscitando preoccupazione tra gli spettatori. La gara è attualmente sospesa mentre si attendono aggiornamenti sulla situazione. Resta sintonizzato per le ultime notizie e aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 La situazione sembra essere più grave del previsto, con la gara che è ancora ferma. 12.03 In quarta batteria, invece, c’è l’azzurra Groblechner che ha passato il turno grazie alla quindicesima posizione conquistata nel turno di qualificazione. 12.02 Oltre Francesia Boirai che aspetta di partire, in seconda batteria abbiamo Michela Moioli, qualificata come quarto miglior tempo nella giornata di ieri. 12.00 Aspettando di conoscere meglio le condizioni dell’azzurro, presentiamo la gara femminile. 11.58 Il nostro Tommaso sembra aver un problema al ginocchio sinistro, sperando non sia grave come sembra visto la lunga stagione ancora da affrontare. Oasport.it LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: debutto stagionale per Michela Moioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ... oasport.it Snowboardcross oggi in tv, Cervinia 2025: orario, programma, streaming - Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. oasport.it

I valdostani Lisa Francesia Boirai e Matteo Rezzoli hanno superato le qualifiche dello snowboardcross di Coppa del Mondo di Cervinia. #gazzettamatin #sbx #FISWorldCup #cervinia #lisafrancesiaboirai #MatteoRezzoli - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di snowboard cross a Breuil-Cervinia: oggila presentazione degli atleti e la consegna dei pettorali. #valledaosta #news #snowboardcross #breuilcervinia x.com

FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025

