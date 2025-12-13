LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | azzurri out nella gara maschile Moioli e Francesia Boirai vogliono la finale femminile!

Segui in diretta le emozioni del Snowboardcross a Cervinia 2025, con gli azzurri già fuori nella gara maschile e le speranze femminili di Moioli e Francesia Boirai pronte alla finale. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi della competizione, con la seconda semifinale alle 12.30 e i protagonisti internazionali in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Seconda batteria di semifinale con l’austriaca Zerkhold, la francese Nirani-Pereira, l’australiana Baff e la svizzera Siegenthaler. 12.28 MOIOLI IN FINALE!! L’azzurra si è qualificata come seconda, mentre è la francese Casta ad essere la prima. Niente da fare per Francesia Boirai che da quarta parteciperà alla finalina, insieme a Samkova che a sorpresa non accede alla finalissima. 12.28 Parte la prima batteria di semifinale femminile con Moirai e Francesia Boirari che cercano la finale con Samkova e Casta! SEMIFINALE FEMMINILE 12.26 Terminano i quarti di finale maschili, con nessun azzurro che parteciperà alle semifinali. Oasport.it LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: debutto stagionale per Michela Moioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ... oasport.it Snowboardcross oggi in tv, Cervinia 2025: orario, programma, streaming - Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. oasport.it

I valdostani Lisa Francesia Boirai e Matteo Rezzoli hanno superato le qualifiche dello snowboardcross di Coppa del Mondo di Cervinia. #gazzettamatin #sbx #FISWorldCup #cervinia #lisafrancesiaboirai #MatteoRezzoli - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di snowboard cross a Breuil-Cervinia: oggila presentazione degli atleti e la consegna dei pettorali. #valledaosta #news #snowboardcross #breuilcervinia x.com

© Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: azzurri out nella gara maschile, Moioli e Francesia Boirai vogliono la finale femminile!

FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025

Video FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025 Video FIS Snowboard Cross World Cup Breuil-Cervinia 2025