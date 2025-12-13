LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | terminate le qualificazioni! Che ritorno per Fischnaller inizio delle finali alle 17.30
Le qualificazioni del PGS Snowboard a Cortina d’Ampezzo 2025 sono terminate, aprendo le finali con un ritorno importante: Roland Fischnaller. Alle 17.30 si svolgeranno le sfide decisive con i sedici migliori snowboarder provenienti da tutto il mondo. Ecco la lista completa dei qualificati che si contenderanno il titolo in questa emozionante competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 Di seguito la lista completa dei sedici snowboarder che parteciperanno alle finali: 1 Aaron March – ITALIA 2 Lee Sangho – COREA DEL SUD 3 Daniele Bagozza – ITALIA 4 Maurizio Bormolini -ITALIA 5 Roland Fischnaller – ITALIA 6 Benjamin Karl – AUSTRIA 7 Sangkyum Kim – COREAL DEL SUD 8 Fabian Obmann – AUSTRIA 9 Arvid Auner -AUSTRIA 10 Edwin Coratti – ITALIA 11 Andreas Prommegger – AUSTRIA 12 Stefan Baumeister – GERMANIA 13 Alexander Payer – AUSTRIA 14 Masaki Shiba – GIAPPONE 15 Oskar Kwiatkowski – POLONIA 16 Dominik Burgstaller – AUSTRIA 15.50 Per quanto riguarda la gara maschile, Aaron March, qualificatosi primo, è il leader di una lista di sedici atleti, con altri quattro italiani. Oasport.it
