LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | iniziano gli ottavi di finale gli azzurri cercando i quarti!

Segui in tempo reale i momenti salienti degli ottavi di finale di snowboard ai PGS Cortina d’Ampezzo 2025. Gli azzurri si sfidano per accedere ai quarti, con aggiornamenti continui sulla competizione e le performance dei concorrenti. Resta con noi per non perdere nessuna emozione di questa intensa giornata di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 É Buck a passare il turno, con Moisan che non ha terminato la gara! 17.30 Partita la prima batteria con le canadesi Buck e Moisan! OTTAVI DI FINALE FEMMINILI 17.25 Cinque minuti ancora e si parte! 17.25 L’Italia punta a fare il meglio possibile, soprattutto con Caffont nel femminile e con Bagozza nel maschile: i due atleti sono stati i migliori azzurri nelle qualificazioni nelle loro rispettive categorie. 17.21 Quando mancano dieci minuti all’inizio della prima batteria degli ottavi di finale femminili, vi ricordiamo che pur gareggiando a Cortina quella di oggi non è la pista che verrà usata per le prossime Olimpiadi invernali che inizieranno il 6 febbraio 2026: per l’intera giornata di gare è stata usata la pista di Livigno. Oasport.it

