LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | Coratti eliminata in semifinale altro derby azzurro nel torneo maschile!

Segui in tempo reale i momenti principali dello Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025, con aggiornamenti sulle eliminazioni, le qualificazioni e i derby azzurri. Resta sintonizzato per tutte le novità e i risultati live della competizione, tra emozionanti performance e sorprese sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Vince Payer! L’austriaca vola in finale, mentre Maderova raggiunge Coratti nella finale per il bronzo! 18.34 Seconda semifinale di altissimo livello, con Maderova che affronta Payer per l’ultimo posto della finale! 18.34 L’azzurra non ce la fa, commette un errore nella parte finale della gara e perde la sua semifinale. Buck passa in finale, mentre Coratti avrà ancora la possibilità di andare a medaglia con la sconfitta della seconda semifinale. 18.33 Prima semifinale con Coratti protagonista! SEMIFINALI FEMMINILI 18.31 Terminano i quarti maschili, con Bormolini e March che lotteranno per la finale in un derby tutto italiano. Oasport.it LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della seconda tappa della Coppa del Mondo ... oasport.it Snowboard, 8 azzurri avanzano nel PGS di Cortina d’Ampezzo. Si rivede un buon Roland Fischnaller - Dopo l'esordio in Cina, a Mylin, la Coppa del Mondo di snowboard PGS 2025- oasport.it

Milano Cortina: sul Faloria una tappa della cdm di snowboard. Banco di prova per infrastrutture, tracciati, sicurezza e organizzazione #ANSA x.com

Ski cross e snowboard cross sono specialità intuitive e avvincenti, e a Milano Cortina potrebbero scapparci delle medaglie per l’Italia - facebook.com facebook

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA: Coratti eliminata in semifinale, altro derby azzurro nel torneo maschile!

Nadyrshina (RUS) vs Hofmeister (GER) | Women's PGS | Big Final | Bannoye | FIS Snowboard

Video Nadyrshina (RUS) vs Hofmeister (GER) | Women's PGS | Big Final | Bannoye | FIS Snowboard Video Nadyrshina (RUS) vs Hofmeister (GER) | Women's PGS | Big Final | Bannoye | FIS Snowboard