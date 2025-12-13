LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | azzurri per continuare a stupire

Benvenuti alla diretta della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard PGS a Cortina d’Ampezzo. Seguite con noi le emozioni della competizione, con gli azzurri pronti a sorprendere e a conquistare importanti risultati in questa tappa cruciale. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard, nella categoria PGS. Dopo la prima gara, avvenuta a Mylin, in Cina, dove gli azzurri hanno eseguito delle ottime gare conquistando ben cinque podi nel corso del weekend asiatico. Per quanto riguarda le vittorie femminile Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont si sono posizionate rispettivamente prima e seconda, mentre nella gara maschile a trionfare è stato Maurizio Bormolini, mentre Aaron March ha conquistato la terza posizione del podio. Oasport.it

