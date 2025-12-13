LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | tra poco le fasi finali l’Italia ne porta 8 in fase finale Pellegrino da podio

Segui in diretta le fasi finali dello Sprint di Davos 2025 di sci di fondo, con l’Italia presente con otto atleti. La competizione si sta infiammando tra quarti di finale e semifinali, con grandi protagonisti come Pellegrino, che punta a un podio. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi di questa emozionante giornata di gare.

Prima però la fase finale femminile: QUARTI DI FINALE DONNE: SUNDLING (SWE) SKISTAD (NOR) SCHERZ (AUT) DIGGINS (USA) MEIER (SUI) QUINTIN (FRA) SVAHN (SWE) FAEHNDRICH (SUI) WEBER (SUI) EIDUKA (LAT) AABREKK (NOR) JANATOVA (CZE) DAHQVIST (SWE) GIMMLER (GER) DE MARTIN PINTER (ITA ) KERN (USA) LOTTA UDNES WENG (NOR) MONSORNO (ITA ) RYDZEK (GER) JOENSSU (FIN) ANDREASSEN (NOR) DEL RIO (AND) ILAR (SWE) SONNESYN (USA) MYHRVOLD (NOR) HAEGSTROEM (SWE) RIBOM (SWE) FISCHER (SUI) CASSOL (ITA) GAL (FRA) Pellegrino che ha scelto la parte alta di tabellone e che avrà un quarto già difficilissimo per poi avere una terribile semifinale con Klaebo e Chanavat.

