LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | Pellegrino in finale Graz sogna di raggiungerlo Fuori clamorosamente Klaebo

Segui in tempo reale la sprint di sci di fondo a Davos 2025, con Pellegrino in finale e Graz che sogna di raggiungerlo. Clamoroso eliminato Klaebo. Alle 17:40 si svolge la finale femminile, con Sundling come favorita. Restate aggiornati per tutte le emozioni della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Si va con la finale femminile, di altissimo livello. Sundling favorita, ma deve rimanere in piedi. SUNDLING SKISTAD DAHLQVIST MYHRVOLD SVAHN FAEHNDRICH 17:38 Abbiamo la finale uomini: PELLEGRINO (ITA ) CHANAVAT (FRA) VIKE (NOR) ANGER (SWE) OGDEN (USA) YOUNG (USA) DI DUE MILLESIMI ci sarà Ogden e non Evensen. E questo è buonissimo per Chicco. Passano in quattro amici, forse, attendiamo il PF! Sicuri Anger e Vike. Vola per terra Graz, anche lui! BASTA! Ci prova Graz ma non ne ha in salita. Scollina davanti con margine Vike, poi Anger ma tallonato da Clugnet. Oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: Pellegrino ci prova su una delle piste preferite