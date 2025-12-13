LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | Pellegrino in finale Graz sogna di raggiungerlo Fuori clamorosamente Klaebo
Segui in tempo reale la sprint di sci di fondo a Davos 2025, con Pellegrino in finale e Graz che sogna di raggiungerlo. Clamoroso eliminato Klaebo. Alle 17:40 si svolge la finale femminile, con Sundling come favorita. Restate aggiornati per tutte le emozioni della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Si va con la finale femminile, di altissimo livello. Sundling favorita, ma deve rimanere in piedi. SUNDLING SKISTAD DAHLQVIST MYHRVOLD SVAHN FAEHNDRICH 17:38 Abbiamo la finale uomini: PELLEGRINO (ITA ) CHANAVAT (FRA) VIKE (NOR) ANGER (SWE) OGDEN (USA) YOUNG (USA) DI DUE MILLESIMI ci sarà Ogden e non Evensen. E questo è buonissimo per Chicco. Passano in quattro amici, forse, attendiamo il PF! Sicuri Anger e Vike. Vola per terra Graz, anche lui! BASTA! Ci prova Graz ma non ne ha in salita. Scollina davanti con margine Vike, poi Anger ma tallonato da Clugnet. Oasport.it
