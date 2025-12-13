LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | Pellegrino e Graz in semifinale fuori Klaebo!

Segui in tempo reale lo sprint di sci di fondo a Davos 2025, con Pellegrino e Graz qualificati per la semifinale e Klaebo fuori. La seconda semifinale donne è in corso, con Skistad e Sundling già in finale. Aggiorna la diretta per gli ultimi aggiornamenti e risultati live della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda semifinale donne al via: MYHRVOLD RIBOM AABREKK JOENSSU DAHLQVIST RYDZEK 17:21 Skistad e Sundling in finale, Svahn e Faehndrich ci arriveranno, come sesso accade quando la prima semifinale è nettamente superiore alla seconda, dai tempi di ripescaggio. 17:20 Quasi Skistad tira giù Sundling, ma passano entrambe. Attendiamo però il PF con Svahn. 17:18 Impressionante però con le spinte delle braccia la svedese, che però si trova davanti Skistad che farà di tutto per infastidirla. 17:18 Sundling non è davanti, attenzione che qui ci scappa l’ennesimo colpo di scena! Partite, vediamo chi cade! 17:15 E allora, se fossimo all’ippodromo, ci giocheremo la caduta di Jonna Sundling. Oasport.it

