LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | Pellegrino ci prova su una delle piste preferite

Benvenuti alla diretta live dello sprint a tecnica libera di Davos, tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Federico Pellegrino, simbolo della disciplina e originario della Val d’Aosta, torna sulle sue piste preferite con l’obiettivo di concludere al meglio una carriera ricca di successi. Seguite con noi l’evento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’attesissima sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in scena sulle nevi di Davos (SUI), terra del falco Federico Pellegrino! Il poliziotto della Val d’Aosta vuole chiudere la carriera con l’ennesimo grande risultato a Davos, terra dove si inserì tanti anni fa nel contesto mondiale del fondo maschile. A fianco dei norvegesi, e al tempo dei russi, fu in grado di vincere in Svizzera ripetutamente, lui che vanta la bellezza di 6 podi di cui 4 vittorie (2014, 2015, 2020, 2022) in questa rinomata località dell’arco delle montagne elvetiche non distante dal confine col Bel Paese. Oasport.it

