LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | l’Italia ne porta 8 in fase finale Pellegrino da podio

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Live dalla gara di sci di fondo a Davos 2025: otto atleti italiani si sono qualificati per la fase finale, con Pellegrino tra i favoriti. Segui in tempo reale i quarti di finale maschili e le emozioni della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI DI FINALE UOMINI: KLAEBO (NOR) CHANAVAT (FRA) MOCELLINI (ITA ) EVENSEN (NOR) MRKONJIC (AUT) EON (SWE) PELLEGRINO (ITA ) VUORINEN (FIN) CAROLLO (ITA ) VALNES (NOR) GRATE (SWE) NORTHUG (NOR) YOUNG (USA) RIEBLI (SUI) STOELBEN (GER) CHAPPAZ (FRA) HEGGEN (NOR) GRAZ (ITA ) ALDER (SUI) VIKE (NOR) BOURDIN (FRA) MAEKI (FIN) OGDEN (USA) HELLWEGER (ITA ) PUEYO (SPA) MOILANEN (FIN) ANGER (SWE) TUZ (CZE) CLUGNET (GBR) SCHOONMAKER (USA) 14:50 Per ora vi salutiamo, tra uja decina di minuti però aggiornate la pagina perché vi daremo anche i quarti di finale maschili, con 5 azzurri dentro. Oasport.it

live sci fondo sprintLIVE Sci di fondo, Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: Pellegrino ci prova su una delle piste preferite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissima sprint a tecnica libera valida per ... oasport.it

live sci fondo sprintLIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: l’Italia acciuffa il primo podio della stagione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Si chiude qui la Diretta LIVE della team sprint di Davos (SUI) che regala all'Italia dello sci di fondo il ... oasport.it

live sci di fondo sprint tl davos 2025 in diretta l8217italia ne porta 8 in fase finale pellegrino da podio

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: l’Italia ne porta 8 in fase finale, Pellegrino da podio

LIVE | Bormio | Coppa del Mondo 2025 | Sci Alpinismo - Sprint Race

Video LIVE | Bormio | Coppa del Mondo 2025 | Sci Alpinismo - Sprint Race