LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | l’Italia ne porta 8 in fase finale Pellegrino da podio
Live dalla gara di sci di fondo a Davos 2025: otto atleti italiani si sono qualificati per la fase finale, con Pellegrino tra i favoriti. Segui in tempo reale i quarti di finale maschili e le emozioni della competizione.
QUARTI DI FINALE UOMINI: KLAEBO (NOR) CHANAVAT (FRA) MOCELLINI (ITA ) EVENSEN (NOR) MRKONJIC (AUT) EON (SWE) PELLEGRINO (ITA ) VUORINEN (FIN) CAROLLO (ITA ) VALNES (NOR) GRATE (SWE) NORTHUG (NOR) YOUNG (USA) RIEBLI (SUI) STOELBEN (GER) CHAPPAZ (FRA) HEGGEN (NOR) GRAZ (ITA ) ALDER (SUI) VIKE (NOR) BOURDIN (FRA) MAEKI (FIN) OGDEN (USA) HELLWEGER (ITA ) PUEYO (SPA) MOILANEN (FIN) ANGER (SWE) TUZ (CZE) CLUGNET (GBR) SCHOONMAKER (USA)
Proponiamo i risultati ottenuti in COPPA DEL MONDO oggi (venerdì 12 dicembre) dagli atleti FVG. BIATHLON 14 Lisa Vittozzi (7.5 km Sprint, Hochfilzen-AUT) SCI DI FONDO 9 Davide Graz (Team sprint tl, Davos-SUI) SNOWBOARD 61 Federico Podda (SBX q - facebook.com facebook
ECCO IL PRIMO PODIO NEL FONDO! ???? Nella team sprint a tecnica libera, Elia Barp e Federico Pellegrino, sfoderano una grande prestazione e Chicco sul rettilineo finale si prende una super seconda piazza x.com
