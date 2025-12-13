LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | l’Italia ne porta 8 in fase finale Norvegia sotto tono nelle qualificazioni
Segui la diretta dello sprint di sci di fondo a Davos 2025, con l’Italia che schiera otto atleti in finale e la Norvegia in difficoltà nelle qualificazioni. Restate sintonizzati per aggiornamenti sui quarti di finale maschili, con cinque azzurri ancora in gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:50 Per ora vi salutiamo, tra uja decina di minuti però aggiornate la pagina perché vi daremo anche i quarti di finale maschili, con 5 azzurri dentro. Pellegrino sceglierà la parte alta o la parte bassa? QUARTI DI FINALE DONNE: SUNDLING (SWE) SKISTAD (NOR) SCHERZ (AUT) DIGGINS (USA) MEIER (SUI) QUINTIN (FRA) SVAHN (SWE) FAEHNDRICH (SUI) WEBER (SUI) EIDUKA (LAT) AABREKK (NOR) JANATOVA (CZE) DAHQVIST (SWE) GIMMLER (GER) DE MARTIN PINTER (ITA ) KERN (USA) LOTTA UDNES WENG (NOR) MONSORNO (ITA ) RYDZEK (GER) JOENSSU (FIN) ANDREASSEN (NOR) DEL RIO (AND) ILAR (SWE) SONNESYN (USA) MYHRVOLD (NOR) HAEGSTROEM (SWE) RIBOM (SWE) FISCHER (SUI) CASSOL (ITA) GAL (FRA) 14:45 Tra pochi minuti vi diamo anche le batterie femminili e maschili. Oasport.it
Proponiamo i risultati ottenuti in COPPA DEL MONDO oggi (venerdì 12 dicembre) dagli atleti FVG. BIATHLON 14 Lisa Vittozzi (7.5 km Sprint, Hochfilzen-AUT) SCI DI FONDO 9 Davide Graz (Team sprint tl, Davos-SUI) SNOWBOARD 61 Federico Podda (SBX q - facebook.com facebook
ECCO IL PRIMO PODIO NEL FONDO! ???? Nella team sprint a tecnica libera, Elia Barp e Federico Pellegrino, sfoderano una grande prestazione e Chicco sul rettilineo finale si prende una super seconda piazza x.com