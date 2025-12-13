LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | iniziata la fase finale 8 gli azzurri a caccia della semifinale

La fase finale dello sprint di sci di fondo a Davos 2025 è in corso, con otto atleti italiani impegnati per conquistare la semifinale. La competizione vede la favorita Jonna Sundling sfidare le sue avversarie, tra cui le compagne di squadra e la norvegese Skistad, in un emozionante confronto sulla neve. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 La favorita è Jonna Sundling, che deve vedersela con le compagne di squadra e con la norvegese Skistad. 16:03 Prima però la fase finale femminile: SUNDLING (SWE) SKISTAD (NOR) SCHERZ (AUT) DIGGINS (USA) MEIER (SUI) QUINTIN (FRA) SVAHN (SWE) FAEHNDRICH (SUI) WEBER (SUI) EIDUKA (LAT) AABREKK (NOR) JANATOVA (CZE) DAHQVIST (SWE) GIMMLER (GER) DE MARTIN PINTER (ITA ) KERN (USA) LOTTA UDNES WENG (NOR) MONSORNO (ITA ) RYDZEK (GER) JOENSSU (FIN) ANDREASSEN (NOR) DEL RIO (AND) ILAR (SWE) SONNESYN (USA) MYHRVOLD (NOR) HAEGSTROEM (SWE) RIBOM (SWE) FISCHER (SUI) CASSOL (ITA) GAL (FRA) 15:56 Pellegrino che ha scelto la parte alta di tabellone e che avrà un quarto già difficilissimo per poi avere una terribile semifinale con Klaebo e Chanavat. Oasport.it

