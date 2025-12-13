LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | iniziata la fase finale 8 gli azzurri a caccia della semifinale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fase finale dello sprint di sci di fondo a Davos 2025 è in corso, con otto atleti italiani impegnati per conquistare la semifinale. La competizione vede la favorita Jonna Sundling sfidare le sue avversarie, tra cui le compagne di squadra e la norvegese Skistad, in un emozionante confronto sulla neve. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 La favorita è Jonna Sundling, che deve vedersela con le compagne di squadra e con la norvegese Skistad. 16:03 Prima però la fase finale femminile: SUNDLING (SWE) SKISTAD (NOR) SCHERZ (AUT) DIGGINS (USA) MEIER (SUI) QUINTIN (FRA) SVAHN (SWE) FAEHNDRICH (SUI) WEBER (SUI) EIDUKA (LAT) AABREKK (NOR) JANATOVA (CZE) DAHQVIST (SWE) GIMMLER (GER) DE MARTIN PINTER (ITA ) KERN (USA) LOTTA UDNES WENG (NOR) MONSORNO (ITA ) RYDZEK (GER) JOENSSU (FIN) ANDREASSEN (NOR) DEL RIO (AND) ILAR (SWE) SONNESYN (USA) MYHRVOLD (NOR) HAEGSTROEM (SWE) RIBOM (SWE) FISCHER (SUI) CASSOL (ITA) GAL (FRA) 15:56 Pellegrino che ha scelto la parte alta di tabellone e che avrà un quarto già difficilissimo per poi avere una terribile semifinale con Klaebo e Chanavat. Oasport.it

live sci fondo sprintLIVE Sci di fondo, Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: Pellegrino ci prova su una delle piste preferite - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell'attesissima sprint a tecnica libera valida per ... oasport.it

live sci fondo sprintLIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: l’Italia acciuffa il primo podio della stagione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Si chiude qui la Diretta LIVE della team sprint di Davos (SUI) che regala all'Italia dello sci di fondo il ... oasport.it

live sci di fondo sprint tl davos 2025 in diretta iniziata la fase finale 8 gli azzurri a caccia della semifinale

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: iniziata la fase finale, 8 gli azzurri a caccia della semifinale

LIVE | Bormio | Coppa del Mondo 2025 | Sci Alpinismo - Sprint Race

Video LIVE | Bormio | Coppa del Mondo 2025 | Sci Alpinismo - Sprint Race