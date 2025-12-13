LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | Davide Graz mette fuori Johannes Hoesflot Klaebo

Segui in tempo reale lo sprint di sci di fondo a Davos 2025, dove Davide Graz supera Johannes Hoesflot Klaebo. La gara si anima con emozioni e sorprese, culminando con Graz che chiude terzo e Klaebo eliminato. Resta aggiornato per tutte le novità e i risultati live di questa competizione entusiasmante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHIUDE TERZO, il tempo è buono per essere lucky loser. Klaebo è eliminato, signore e signori, Klaebo è eliminato! Scollina terzo. 16:58 Bene Graz nel primo giro, ricordiamo che le gare a Davos sono vinte da chi non cade. 16:57 Partito il 3° quarto di finale. Ricordiamo che Klaebo è secondo lucky loser. YOUNG (USA) RIEBLI (SUI) STOELBEN (GER) CHAPPAZ (FRA) HEGGEN (NOR) GRAZ (ITA ) 16:56 E allora, altre tre batterie per eliminare Klaebo, devono battere il tempo di 2’20”. 16:55 Mamma mia!!! Di pochissimo Carollo non batte il tempo di Klaebo: terzo ed eliminato l’azzurro. Oasport.it

