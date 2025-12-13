LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | al via le qualificazioni si rivede la Russia!
Segui in diretta le qualificazioni dello Sprint di sci di fondo a Davos 2025. La competizione si apre con la prova maschile alle 14:24, con molti italiani pronti a dare il massimo. Torna in scena anche la Russia, che si prepara a disputare questa importante fase della gara. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:10 Vi diamo appuntamento alle 14.24.15? quando prenderà il via con Haeggstroem la prova maschile di qualificazione: italiani in massa per fare bene. Mocellini (4); Hellweger (9); Pellegrino (30); Graz (34); Carollo (36); Barp (42). 14:06 Ci sarà una batteria con 7 atlete, poiché Monsorno e Niemela hanno lo stesso tempo in 30^ piazza. 14:03 La qualificazione femminile viene vinta da Jonna Sundling, che è la regina delle sprint. De Martin Pinter chiude con un gran 9° crono, Cassol qualificata in 25^ piazza mentre Monsorno rischia ma per 12 centesimi resta dentro. Oasport.it
ECCO IL PRIMO PODIO NEL FONDO! ???? Nella team sprint a tecnica libera, Elia Barp e Federico Pellegrino, sfoderano una grande prestazione e Chicco sul rettilineo finale si prende una super seconda piazza x.com
Pellegrino e Barp eccezionali a Davos: secondo posto nel Team Sprint di Sci di Fondo nel format di gara presente ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. - facebook.com facebook
