LIVE Sci di fondo Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | al via le donne torna la Russia!
Segui in tempo reale le qualificazioni di sprint di sci di fondo a Davos 2025. Le gare femminili sono iniziate, con la Russia che torna in scena. L’Italia punta a qualificare tutte e quattro le atlete per la seconda fase, cercando di entrare tra le prime 30. Aggiornamenti live e risultati in diretta per non perdere nulla dell'evento.
13:35 L'Italia spera di portarle tutte e 4 nella seconda fase, quindi nelle prime 30 delle qualificazioni. Poi, la semifinale sarà proibitiva, non ne otteniamo una da Monsorno al Tour de Ski 2024-25. Era la Val di Fiemme. 13:30 Oggi è una giornata storica, la Russia torna nello sci di fondo, seppur femminile con Dariya Neprayeva. La classe 2002 vedremo cosa riuscirà a fare, ricordiamo che i russi gareggiano sotto bandiera neutrale e che sono a contingente ridotto. 13:26 Ci siamo, ancora 20? e si apriranno le qualificazioni donne della sprint TL di Davos 2025.
Proponiamo i risultati ottenuti in COPPA DEL MONDO oggi (venerdì 12 dicembre) dagli atleti FVG. BIATHLON 14 Lisa Vittozzi (7.5 km Sprint, Hochfilzen-AUT) SCI DI FONDO 9 Davide Graz (Team sprint tl, Davos-SUI) SNOWBOARD 61 Federico Podda (SBX q - facebook.com facebook
ECCO IL PRIMO PODIO NEL FONDO! ???? Nella team sprint a tecnica libera, Elia Barp e Federico Pellegrino, sfoderano una grande prestazione e Chicco sul rettilineo finale si prende una super seconda piazza x.com
