LIVE Sci di fondo Sprint Davos 2025 in DIRETTA | Pellegrino forse per l’ultima vittoria!

Segui in diretta lo Sprint di Sci di Fondo a Davos 2025, con protagonisti i migliori atleti internazionali. Tra i favoriti, Pellegrino potrebbe conquistare forse la sua ultima vittoria, sfidando campioni come Chanavat, Vike, Anger, Ogden e Young. Un evento da non perdere per gli appassionati di questa disciplina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PELLEGRINO (ITA ) CHANAVAT (FRA) VIKE (NOR) ANGER (SWE) OGDEN (USA) YOUNG (USA) Assomiglia e tanto Vike a Klaebo, ma non lo è. Il più forte di sempre eliminato ai quarti, complice un tracciato e una preparazione non all’altezza dell’evento. Ma ora conta poco! 17:51 Si posizionano al rispettivo cancelletto di partenza gli atleti. Non resistiamo più, la tensione è pazzesca. Può essere l’ultima! CLASSIFICA SPRINT FEMMINILE DAVOS (SUI) Jonna SUNDLING. Mathilde MYHRVOLD. Nadine FAEHNDRICH. 17:50 Foto di rito, ancora 5? circa di attesa e poi. beh! La finale maschile! 17:49 Clamoroso podio acciuffato da Nadine Faehndrich, che manda in visibilio il pubblico di casa. Oasport.it

