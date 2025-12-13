LIVE Sci di fondo Sprint Davos 2025 in DIRETTA | Pellegrino beffato da un francese Klaebo era uscito ai quarti
Segui la diretta della sprint di sci di fondo a Davos 2025, un evento ricco di emozioni e sorprese. Pellegrino viene beffato da un atleta francese, mentre Klaebo esce ai quarti di finale. Rimani aggiornato su tutte le fasi della competizione con la nostra copertura in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E allora, amici, si chiude qui la Diretta LIVE di una FOLLE, FOLLE sprint a tecnica libera. Gli addetti alla pista di Davos sono sicuramente bocciati, ma l’Italia è pienamente promossa. Due podi in due giorni! Un signore Chicco, va a parlare con il giovanissimo Vike, ma è visibilmente deluso. C’è poco da fare, Klaebo si era auto-eliminato, Anger non aveva praticamente iniziato la finale, ma ha vinto Chanavat. Fa malissimo! 18:00 CLASSIFICA SPRINT MASCHILE Lucas Chanavat (FRA). Federico PELLEGRINO (ITA). Oskar O. Vike (NOR). SETTIMO podio per il poliziotto a Davos. Oasport.it
Sci di fondo: ottime performance dagli italiani in quel di Davos nella qualificazione della sprint tl di Coppa del Mondo x.com
Proponiamo i risultati ottenuti in COPPA DEL MONDO oggi (venerdì 12 dicembre) dagli atleti FVG. BIATHLON 14 Lisa Vittozzi (7.5 km Sprint, Hochfilzen-AUT) SCI DI FONDO 9 Davide Graz (Team sprint tl, Davos-SUI) SNOWBOARD 61 Federico Podda (SBX q - facebook.com facebook
