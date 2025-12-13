LIVE Sci di fondo Sprint Davos 2025 in DIRETTA | Pellegrino beffato da un francese Klaebo era uscito ai quarti

Segui la diretta della sprint di sci di fondo a Davos 2025, un evento ricco di emozioni e sorprese. Pellegrino viene beffato da un atleta francese, mentre Klaebo esce ai quarti di finale. Rimani aggiornato su tutte le fasi della competizione con la nostra copertura in tempo reale.

E allora, amici, si chiude qui la Diretta LIVE di una FOLLE, FOLLE sprint a tecnica libera. Gli addetti alla pista di Davos sono sicuramente bocciati, ma l'Italia è pienamente promossa. Due podi in due giorni! Un signore Chicco, va a parlare con il giovanissimo Vike, ma è visibilmente deluso. C'è poco da fare, Klaebo si era auto-eliminato, Anger non aveva praticamente iniziato la finale, ma ha vinto Chanavat. Fa malissimo! 18:00 CLASSIFICA SPRINT MASCHILE Lucas Chanavat (FRA). Federico PELLEGRINO (ITA). Oskar O. Vike (NOR). SETTIMO podio per il poliziotto a Davos.

