LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Vinatzer per confermarsi I pettorali di partenza

Benvenuti alla diretta live del gigante femminile di Val d’Isère, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Seguite con noi le emozioni della gara, con aggiornamenti in tempo reale sui migliori tempi e le azioni delle atlete, a partire dai pettorali di partenza. Rimanete sintonizzati per tutte le ultime novità dalla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante della Val d’Isere, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo il doppio appuntamento statunitense tra Copper Mountain e Beaver Creek il circo bianco ritorna in Europa, nello specifico in Francia dove si svolgeranno un gigante ed uno slalom. Nella gara tra le porte larghe Marco Odermatt è il favorito assoluto. Lo svizzero ha vinto due dei primi tre appuntamenti stagionali, trionfando a Soelden e a Beaver Creek. Nel mezzo la sorprendente uscita in prima manche a Copper Mountain. Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Vinatzer cerca conferme, De Aliprandini deve svoltare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante della Val d'Isere, ... oasport.it