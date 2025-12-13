LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Vinatzer a caccia del podio alle 12.30 la seconda manche

Segui in tempo reale il live dello slalom gigante di Val d’Isère 2025. Alle 12.30 si svolgerà la seconda manche, con Vinatzer in corsa per il podio. Resta aggiornato sugli sviluppi e consulta i pettorali di partenza per non perdere nemmeno un momento di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 10.58 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale del gigante della Val d’Isere 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire la prima manche insieme a noi e vi diamo appuntamento per le 13.00 per seguire insieme anche la seconda metà di gara. 10.56 Si preannuncia una seconda manche spettacolare con tanti atleti racchiusi in pochi centesimi. È tutto aperto sia per il podio che per la vittoria. Curiosità per vedere come scenderà Odermatt, che dovrà andare all’attacco per provare a rimontare su Brennsteiner. Oasport.it

