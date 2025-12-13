LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Viatzer in lotta per il podio bene de Aliprandini e Borsotti

Segui in tempo reale il gigant di Val d’Isère 2025, con Viatzer in corsa per il podio e ottimi risultati per De Aliprandini e Borsotti. Aggiorna la diretta per tutte le emozioni e i primi tempi, con i pettorali di partenza e le ultime notizie sulla discesa femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 10.18 Grande prova di Borsotti che chiude quattordicesimo ad 1.42 e trova la quarta qualifica consecutiva. L’italiano può avere anche qualche rammarico per un errore commesso ad inizio terzo settore. 10.17 L’azzurro si difende bene in alto dove passa a 1.40. 10.17 Partito Giovanni Borsotti, che cerca l’ennesima qualificazione di questa stagione. 10.16 Tanti errori per l’austriaco che chiude a 2.72. La visibilità è migliorata, ma la pista si sta segnando pesantemente. Oasport.it Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Val d'Isere: risultato in diretta live - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile in Val d'Isere: risultato in diretta live ... sport.sky.it

LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: bravo Vinatzer, conferma importante! Il podio é vicino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. oasport.it

Pronti i sestetti per gigante e slalom a Val d’Isère. La direzione tecnica ha definito le formazioni per le gare di sci alpino del 13 e 14 dicembre. Nel gigante di sabato saranno al via Vinatzer, De Aliprandini, Borsotti, Della Vite, Kastlunger e Talacci. Per lo slalom - facebook.com facebook

Sci alpino: #Odermatt vince il gigante maschile, l’azzurro #Vinatzer secondo Beaver Creek #FISAlpine #WorldCupBeaverCreek #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… x.com

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Viatzer in lotta per il podio, bene de Aliprandini e Borsotti

VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS

Video VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS Video VINATZER favoloso, 2° in gigante! Primo podio in carriera in questa specialità | HIGHLIGHTS