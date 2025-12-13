LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | tris svizzero sul podio 8° Vinatzer si rivede Della Vite

Segui in tempo reale il gigante di Val d’Isere 2025, con un trio svizzero sul podio e l'ottavo posto di Vinatzer. Rivede anche Della Vite, mentre prosegue l'evento con aggiornamenti costanti. Restate sintonizzati per tutte le emozioni della gara e gli ultimi risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 14.00 Brennsteiner quinto a 47 centesimi. Dunque tris svizzero sul podio, vince Loic Meillard. 8° Vinatzer: un piazzamento di cui fare tesoro. 13.59 L’austriaco non parte bene: gli restano solo 32 centesimi di vantaggio al primo intermedio. 13.57 Ci siamo sbagliati. Kristoffersen non si è mai trovato a suo agio su questo tracciato, chiudendo decimo a 91 centesimi. Solo l’austriaco Brennsteiner (-0.57) può impedire la tripletta rossocrociata. 13.55 Haugan perde tanto nelle porte conclusive ed è quarto a 42 centesimi. Oasport.it

