LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | splendido Brennsteiner Odermatt non brilla Attesa per Vinatzer

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta del gigante di Val d’Isere 2025, con Brennsteiner protagonista e Odermatt che fatica. Attesa per Vinatzer, con aggiornamenti in tempo reale e i pettorali di partenza. Restate sintonizzati per vivere tutte le emozioni della gara di sci alpino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 9.40 Partito Henrik Kristoffersen 9.40 Terza posizione per Loic Meillard che chiude a 57 centesimi da Brennsteiner. 9.39 DAVANTI!! Stefan Brensteiner contiene vene in fondo ed è davanti ad Odermatt per 46 centesimi. 9.38 Parte alta per l’austriaco che dopo metà gara accende luce verde di 1.13. Ora cambia gara con Brennsteiner che deve contenere dal rientro di Odermatt, perfetto in fondo 9.37 È il momento di Stefan Brennsteiner. L’austriaco deve fare bene in alto per provare a stare davanti ad Odermatt 9. Oasport.it

