LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | niente podio per Vinatzer rimonta di Della Vite

Segui in tempo reale le ultime notizie dallo sci alpino, con aggiornamenti sul Gigante di Val d’Isère 2025 e la discesa femminile di St. Moritz. Rimane il focus sulle performance degli atleti e le novità della competizione, offrendo un quadro completo e aggiornato in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.45 13.55 Haugan perde tanto nelle porte conclusive ed è quarto a 42 centesimi. Adesso il norvegese Henrik Kristoffersen (-0.29). Su un tracciato così angolato nessuno potrebbe andare a nozze come lui. 13.53 Tracciato troppo angolato anche per Odermatt, che ha rischiato di uscire agganciandosi ad un palo. L’elvetico è terzo a 33 centesimi. Abbiamo tre svizzeri davanti, ma restano ancora tre atleti. E’ il turno del norvegese Timon Haugan (-0.24). 13.51 Meillard si ritrova dopo un avvio di stagione difficile e vola in testa con 18 centesimi sul connazionale Aerni. Oasport.it

